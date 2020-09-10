Москва, 10 сентября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Федеральный бюджет в январе-августе 2020 года был исполнен с дефицитом в 1 трлн 692 млрд рублей. Такую предварительную оценку приводит 10 сентября Министерство финансов России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов России

В августе дефицит бюджета составил 296,5 млрд рублей. При этом ведомство скорректировало оценку исполнения бюджета за июль: по уточнённым данным, дефицит составил 572 млрд рублей, а не 699,2 млрд рублей, как сообщалось ранее.

За январь-август в бюджет поступило 11 трлн 688 млрд рублей доходов, что составляет 56,8% к общему объёму доходов, утверждённому федеральным законом о бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. При этом нефтегазовые доходы составили 3 трлн 407 млрд рублей, а ненефтегазовые — 8 трлн 281 млрд рублей.

Расходы бюджета за этот же период исполнены в объёме 13 трлн 380 млрд рублей, или 68% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 56,4% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

За восемь месяцев Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет 6 трлн 883 млрд рублей доходов, что составляет 52,3% к прогнозным показателям доходов бюджета на текущий год. От Федеральной таможенной службы поступило 2 трлн 783 млрд рублей, или 50,8% к прогнозным показателям. Другие федеральные органы перечислили в бюджет 2 трлн 21 млрд рублей, или 103,7% к прогнозным показателям.