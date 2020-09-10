Москва, 10 сентября, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, заявил, что не брал денег с актёра, защищая его в суде по делу о ДТП, передаёт 10 сентября «Москва 24».

Пресс-служба Пресненского суда Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в зале суда

Елизавета Шаргородская работали бесплатно». Пашаев «Я и мой партнёрработали бесплатно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Ефремов признан виновным в дорожной аварии, в которой погиб человек.