Москва, 10 сентября, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Российские авиакомпании в августе 2020 года перевезли 9,15 млн пассажиров, что на треть меньше, чем годом ранее. Об этом сообщила 10 сентября пресс-служба Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM На борту самолета

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"По оперативным данным в августетекущего года российские перевозчики обслужили 9,15 млн пассажиров, что составляет минус 36,6% по сравнению с объёмами за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Пассажирооборот авиакомпаний в августе, согласно оценке ведомства, снизился на 47,7% и составил 18,59 млрд пассажирокилометров

По данным Росавиации, авиакомпания «Сибирь» за месяц перевезла 1,6 млн пассажиров (+6,1% в годовом выражении), авиакомпания «Победа» — 1,2 млн пассажиров (+17%), «Аэрофлот» — 1,46 млн (-60,4%), «Россия» — 1,03 млн (-32%), «Уральские авиалинии» — 934 тысячи (-14,9%).