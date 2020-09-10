Провинция Ганьсу, Китай, 10 сентября, 2020, 17:42 — ИА Регнум. В Китае одобрен проект создания двух новых центров по защите интеллектуальной собственности, в дополнение к 36-ти уже существующим, сообщает 10 сентября Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Государственным управлением КНР по делам интеллектуальной собственности.

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Новые центры планируется разместить на северо-западе и юго-западе страны, в провинциях Ганьсу и Юньнань. Первый из центров предназначен для обслуживания производственных, энергосберегающих и природоохранных отраслей, второй будет связан с производством биологической продукции и высоких технологий.

Процесс создания в КНР подобных центров был запущен в 2016 году. Тем самым решается ряд задач, в том числе дается ответ на обвинения США в адрес Китая в краже интеллектуальной собственности.