Париж, 10 сентября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 11 сентября в рамках совета по обороне и национальной безопасности правительство объявит о решениях по борьбе с SARS-CoV-2 на следующие несколько недель. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает Agence France-Presse.

(сс) Patrice CALATAYU Женщина в маске во Франции

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"Мы должны подготовиться к развитию вируса», — заявил Макрон, выступая перед жителями острова Корсика, который теперь переживает всплеск заболеваемости коронавирусом. «Нужно оставаться реалистами и не поддаваться панике, что бы ни случилось», — добавил президент.

Говоря о приближающемся совете по обороне и национальной безопасности, Макрон уточнил, что стремится «определить течение следующих нескольких недель… в то время как вирус продолжает распространяться».

Как сообщало ИА REGNUM, научный совет при правительстве Франции предупредил, что вскоре властям «придется принять тяжелые решения» в связи с распространением SARS-CoV-2 по стране.