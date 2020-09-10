Мурино, Ленинградская область, 10 сентября, 2020, 16:23 — ИА Регнум. В Ленинградской области запущено рабочее движение автомобилей по всем четырем съездам новой развязки с Кольцевой автомобильной дорогой и Мурино. Об этом 10 сентября сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Пресс-служба КДХ. Развязка КАД с Мурино открыта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, о том, что стороны Охтинской аллеи были открыты два съезда-выезда с КАД в Мурино. Сегодня «Ленавтодор» открыл еще два съезда-выезда с внутреннего кольца КАД.

Как уточнили в ведомстве, в начале октября движение будет переключено на часть разворотного кругового перекрёстка, строительство которого продолжается.

«Пропускная способность новой развязки составляет до 20 тысяч машин в сутки. Съезды оснащены искусственным освещением, разделительным и барьерным ограждением. Запуск объекта позволил решить вопрос с въездом и выездом из молодого города в утренние и вечерние часы пик», — отметили в КДХ.

Добавим, строительство развязки велось с конца 2017 года. Стоимость дорожного объекта составила порядка 800 млн рублей. Заказчиком стройки выступал ГКУ «Ленавтодор».