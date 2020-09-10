Тарасовский район, Ростовская область, 10 сентября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. В Тарасовском районе Ростовской области сняли карантин по африканской чуме свиней. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской ветеринарии 10 сентября.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Свиньи

Очаг заболевания был установлен в конце июля. Вирус поразил четырёхмесячного поросёнка на территории личного подсобного хозяйства на хуторе Прогной Войковского сельского поселения. Под карантин также попали хутор Ушаковка, посёлки Войково и Деркул.

Все мероприятия по ликвидации чумы свиней выполнены. В течение полугода будут проведены выборочные исследования для подтверждения отсутствия у животных возбудителя АЧС.