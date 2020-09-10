Москва, 10 сентября, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Обязательная маркировка товаров приведет к тому, что затраты на оснащение производств будет нести российский потребитель. Об этом 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который, рассуждая о влиянии маркировки на цену товаров, сказал, что оно пока остается несущественным и что, например, «по молоку мы не ожидаем роста более 1,8% на единицу продукции».

Дарья Антонова ИА REGNUM Покупатель на кассе

«Почти 2% к ценам на молоко — это, на мой взгляд много, особенно в условиях снижения реальной покупательской способности, — отметил Чеглов. — Он не критичен, поскольку спрос на продукцию сохраняется, но вот структура потребления меняется в сторону более дешевой и менее качественной продукции. Увы, но посмотрите на прилавки, там все меньше разнообразия. А по ряду товаров, более дорогих и продаваемых в меньших объемах (обувь, меховые изделия, к примеру), затраты производителя /импортера на маркировку ударит потребителя сильнее, и здесь спрос скорее снизится, а значит пострадает как торговля, так и производитель/импортер».

Как подчеркнул Чеглов, затраты на оснащение производств, изменения в кассовых программах несут участники рынка и возмещать их будет конечный потребитель, или эти деньги будут изъяты из оборотных средств компаний, что не менее плохо.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров сказал, что влияние маркировки товаров на темп роста цен пока что остаётся несущественным.