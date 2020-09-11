Пекин, 11 сентября, 2020, 12:10 — ИА Регнум. Стратегия США, направленная на то, чтобы посеять недоверие между странами ЕС и Китаем, уделяет много внимания доказательствам «китайского стремления к мировому господству». Как на эти и подобные им обвинения ответил китайский министр иностранных дел Ван И во время своего визита во Францию, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава МИД КНР Ван И

Европейский союз, удя по всему, не исключает возможность масштабных перемен в раскладе мировых сил, связанных с нарастающей турбулентностью внутриполитической ситуации в США. Но если несостоявшийся гегемон сойдет со сцены, то Европе придется самостоятельно строить отношения со всеми важными для нее партнерами, не сообразуясь с «высочайшими указаниями» из Вашингтона.

Процесс в этом направлении идет уже некоторое время и визит главы китайского МИД в Европу, также как выступление его перед приглашенными Французским институтом международных отношений, это немаловажный этап на выбранном ЕС пути. Особенно важен он потому, что китайскому министру в ходе выступления и ответа на вопросы не только пришлось аргументированно развенчивать антикитайские измышления, но и доносить собственно китайское виденье конструктивного способа сосуществования государств в перспективе ближайшего будущего. О чем же поведал Ван И собравшимся европейским экспертам?

Читайте в статье Владимира Павленко «Глава МИД Китая Ван И выступил в крупном западном «мозговом центре»».