Бишкек, 10 сентября, 2020, 15:10 — ИА Регнум. За последние сутки в Киргизии коронавирус диагностировали еще у 71 местного жителя, в том числе у одного столичного медика. Об этом сегодня, 10 сентября, на брифинге заявила начальник управления министерства здравоохранения Айнура Акматова.

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По ее словам, за минувшие сутки признали излечившимися от коронавируса 151 киргизстанца, среди них — 19 медицинских работников.

Представитель минздрава отметила, что за сутки в Киргизии не зафиксировано ни одного случая смерти среди пациентов с COVID-19.

За время с начала пандемии в республике зарегистрировано в общей сложности 44 684 случаев коронавируса, в числе которых 3 160 среди медицинских работников.

Всего излечились 40 487 киргизстанцев, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Среди них — 2 635 медиков.

В целом по республике с момента объявления пандемии зафиксировано 1 063 смерти пациентов с диагнозом «COVID-19».