Джакарта, 10 сентября, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что помимо Джакарты еще семь регионов в стране введут социальные ограничения из-за пандемии, сообщает Kompas.

(сс) Uda Fiqur Мусульмане в масках во время молитвы в Индонезии

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«Семь регионов состоят из двух провинций и пяти округов / городов», — заявил Вику Адисасмито в президентском дворце в Джакарте.

По его словам, в начале пандемии в общей сложности 18 регионов Индонезии ввели ограничения, включая две провинции и 16 районов / городов.

Известно, что губернатор Джакарты Анис Басведан принял решение о введении ограничений с учетом ряда факторов, а именно наличия почти заполненных больничных коек и высокого уровня смертности от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезиизаявил, что все больничные койки в семи больницах Джакарты заняты.