Белград, 10 сентября, 2020, 19:12 — ИА Регнум. 10 сентября на церемонии награждения представителей министерства обороны и Вооружённых сил Сербии по случаю 75-летней победы над фашизмом посол Российской Федерации АлександрБоцан-Харченко вручил министру обороны Республики Сербия Александру Вулину памятный знак директора Федеральной службы РФ за реализованное военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Mediaportal.vojvodina.gov.rs Александр Вулин

«Укрепление нашей армии — это укрепление нашей свободы, укрепление государства Сербии, наша готовность и способность защищать себя, а также всех сербов независимо от того, где они проживают в данный момент», — отметил Вулин.

«Это награда не является лишь только моей наградой, это дань уважения всем сотрудникам минобороны, которые достойно, старательно и упорно трудились, чтобы обеспечить соблюдение положений военно-технического соглашения, а также всем тем, кто не жалел своих сил, чтобы всё, что было согласовано, было доставлено вовремя и даже немного раньше времени. Это дань уважения всем тем, кто, благодаря реализации военно-технического соглашения, смогли заявить, что наши военно-воздушные силы были спасены от исчезновения и распада, и что боеспособность сербской армии только развиваться и укрепляется», — сказал Вулин.