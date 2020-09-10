Вашингтон, 10 сентября, 2020, 15:01 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 34 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 сентября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

(сс) Governor Tom Wolf Лаборатория в США

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 34 256 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 6 363 276.

Также сообщается, что за это же время в США 1206 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 190 873.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 2 387 489 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уверенность в скорой победе над коронавирусной инфекцией выразил премьер-министр ВеликобританииБорис Джонсон.