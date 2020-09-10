Москва, 10 сентября, 2020, 14:59 — ИА Регнум. Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Камала Харрис может перехватить рычаги управления страной в случае победы на президентских выборах Джо Байдена. Об этом 10 сентября заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

(сс) Gage Skidmore Камала Харрис

«Здесь на скамейке запасных главным кандидатом, на мой взгляд, будет Камала Харрис, которая, на самом деле, будет, если победит Байден, реальным, можно сказать управленцем. Она энергичная, она амбициозная, более того, её назначение было в основном воспринято для того, чтобы консолидировать Демократическую партию», — заявил Блохин.

«Во время праймериз мы увидели раскол между демократическим электоратом по линии Байден — Сандерс. И объективно она будет, по сути, главным менеджером Белого дома», — указал он.

По данным на 9 сентября, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос и достиг самой высокой отметки с июня 2020-го года. В начале сентября, 47% респондентов положительно оценивают работу нынешнего лидера страны, 53% — негативно.