Москва, 10 сентября, 2020, 14:32 — ИА Регнум. С потреблением алкогольной продукции связано так или иначе до 50% суицидов, сообщил 10 сентября заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Андрей Рябушкин. Кабак. 1891

«Если говорить об исследованиях, которые проводились в нашей стране, по оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя», — цитирует его ТАСС.

По его словам, предпринимаемые в стране меры уже позволили сократить потребление алкоголя до 9,16 литра на душу населения в год, что существенно меньше, чем было 10 лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Салагай заявил, что в России необходимо запретить продажу некрепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Он уточнил, чем раньше человек начинает употреблять алкоголь, тем выше вероятность алкоголизма в будущем, и в этом свете защита молодёжи является наиболее важной задачей.

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