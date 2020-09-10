Москва, 10 сентября, 2020, 14:13 — ИА Регнум. Протестные акции в Белоруссии не означают, что всё население выступает против избранного президента Александра Лукашенко. Об этом заявил 10 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

President.gov.by Митинг на площади Независимости в Минске в поддержку Александра Лукашенко

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Комментируя ситуацию в Белоруссии, он отметил, что недовольные итогами выборов люди есть всегда. Вопрос заключается в доле таковых среди всего населения. Огромное число жителей Белоруссии искренне поддерживают Лукашенко.

«И даже массовая акция протеста не означает, что все белорусы абсолютно выступают против Лукашенко», — сказал Песков на пресс-конференции в «Интерфаксе» для региональных СМИ. Представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, выразил надежду, что в России после президентских выборов 2024 года подобной ситуации не будет. У России свой политический сценарий, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, победителем был объявлен действующий глава государства Лукашенко. После выборов в стране начались протесты.