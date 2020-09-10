Лондон, 10 сентября, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Уверенность в скорой победе над коронавирусной инфекцией выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 10 сентября на своей странице в Twitter.

Parliament.uk Борис Джонсон в парламенте Великобритании

«Я уверен, что мы в скором времени победим этот вирус», — написал он.

«Так что давайте работать вместе и соблюдать правила. С понедельника общайтесь в группах не более шести человек и не забывайте мыть руки, прикрывать лицо и освобождать место», — добавил глава британского правительства.

Свою уверенность в скором прекращении коронавирусной инфекции Джонсон подчеркнул на фоне взрывного роста выявленных случаев COVID-19. Так, с 27 августа по 2 сентября на территории Англии зарегистрировано в общей сложности 9 тыс. 864 новых случаев заражения. Подобный показатель является самым высоким с начала наблюдения в мае.