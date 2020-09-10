Москва, 10 сентября, 2020, 13:52 — ИА Регнум. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 10 сентября по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств — членов ШОС.

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Он отметил, что у руководства стран ШОС единая позиция по ситуации, сложившейся вокруг выхода США из СВПД.

«Мы все подтвердили приверженность этому важнейшему документу, который был единогласно одобрен СБ ООН и должен выполняться всеми участниками», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение по урегулированию иранской ядерной проблемы семь государств — Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ — заключили в 2015 году. Однако в 2018 году США объявили о выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Ирана.

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