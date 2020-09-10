Минск, 10 сентября, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Во время несанкционированных протестных акций в Белоруссии 9 сентября, которые состоялись в 12 населенных пунктах республики и были немногочисленными, было задержано 37 человек. Об этом 10 сентября сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

(сс) Homoatrox Белорусские правоохранители

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«Вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в целом по стране были задержаны 37 человек», — приводит ее слова РИА Новости.

Также пресс-секретарь МВД Белоруссии сообщила, что 26 человек были водворены в места содержания до рассмотрения в суде их дел по административным правонарушениям.

Кроме этого, Чемоданова сообщила, что несанкционированные акции протеста 9 сентября состоялись в 12 белорусских населенных пунктах и уточнила, что они были немногочисленными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время член президиума белорусского координационного совета оппозиции Мария Колесникова продолжает быть в статусе подозреваемой по делу о призывах к захвату власти, обвинения ей не предъявлены.