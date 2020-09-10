Москва, 10 сентября, 2020, 13:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о положении дел в стране и в мире как из газет, так и посредством интернета. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Путин получает информацию в том числе из средств массовой информации», — сказал Песков.

По его словам, глава государства «обладает всей палитрой» информации о положении дел в стране и в мире: «Он и интернет смотрит. Но, конечно, знаете, наверное, вот с моей точки зрения, все-таки он относится к той категории людей, которые должны обязательно хрустящую газету взять в руки».

Песков подчеркнул, что Путин, как и «любой нормальный человек», читает газеты, поскольку человек, руководящий такой огромной страной, как Россия, «не может газет не читать».

Он отметил, что российский лидер обращается к печатным СМИ, в том числе и к журналам, когда перемещается либо находится в самолёте или вертолёте.