Москва, 10 сентября, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Нефтяные цены после роста 9 сентября слабо снижаются в первой половине дня 10 сентября — с $41к $40,40 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

«Новым локальным фактором для этого послужили данные об увеличении запасов в США на 3 млн баррелей против сокращения на 6,4 млн баррелей неделей ранее, по данным института API. Это может свидетельствовать о сохранении переизбытка нефти по мере окончания автомобильного сезона.

Кроме того, на котировки продолжает воздействовать понижение отпускных цен Саудовской Аравией для её потребителей. Оно уже привело к уменьшению цен в сентябре с $46,50.

В то же время, после существенного падения в начале месяца дальнейшее значимое удешевление черного золота затруднено. Тем более, что приостановили движение вниз другие рисковые активы — фондовые индексы, валюты развивающихся рынков.

В течение дня важным может стать выход официальных данных о запасах в США от минэнерго. По ним ожидается сокращение на 1,3 млн баррелей.

Если фактический показатель окажется близок к цифре API, это станет негативным сигналом для цены. В целом наиболее вероятный диапазон её движения на сегодня — $39,60 — 40,9 за баррель. Brent», — считает эксперт.

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