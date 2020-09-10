Берлин, 10 сентября, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Начался прием заказов на новый электрический микроавтобус Opel Vivaro-e Life в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Opel Vivaro-e Life

Цена на Opel Vivaro-e Life (выходит под маркой Vauxhall в Великобритании) составляет от 34 645 фунтов стерлингов (3 400 000 рублей) до 46 415 фунтов стерлингов (4 570 000 рублей).

Топовая комплектация электрического микроавтобуса оснащается колесными дисками на 17 дюймов, панорамной крышей, камерой заднего вида, электроприводом задних дверей, а передние сиденья получили функцию массажа.

Внутри салона новинки появился современный мультимедиа с сенсорным экраном, который поддерживает Apple CarPlay и «Андроид Авто».

В качестве силовой установки стоит мотор мощностью 134 л. с. При этом аккумулятор ёмкостью 50 кВт/ч обеспечивает запас хода на 230 км. Максимальная скорость Opel Vivaro-e Life составляет 130 км/ч.

Ранее стало известно, что в России выросли цены на кроссовер Opel Grandland X и микроавтобус Opel Zafira Life на 1,6 — 2,6% относительно прежней стоимости.

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