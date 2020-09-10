Москва, 10 сентября, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Жители четырёх регионов России могут получить возможность не платить за проведение газа к своим домам. Концепция социальной газификации Минэнерго РФ впервые может быть опробована в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Об этом 10 сентября сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральное ведомство.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Газовая труба

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В Минэнерго РФ пояснили, что выбор этих регионов обусловлен желанием руководства и газораспределительных организаций субъектов выполнять методические рекомендации министерства по этой концепции газификации. Отмечается, что пока сроки реализации программы не определены.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года президент РФ Владимир Путин дал поручение по решению проблемы недостаточной газификации регионов России. Глава государства предписал правительству РФ совместно с региональными властями и при участии Газпрома найти источники финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям, не привлекая средства самих граждан.

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Кроме того, российский лидер поручил завершить поэтапно газификацию к 2024 и к 2030 годам с установлением соответствующих целевых показателей.