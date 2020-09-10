Санкт-Петербург, 10 сентября, 2020, 12:10 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, порывы которого в прибрежной части Финского залива достигают 24 м/с, закрыли створы комплекса защитных сооружений (КЗС). Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе дирекции КЗС.

Вадим Петров Водопропускное сооружение В-1

Напомним, 10 сентября синоптическую ситуацию в городе на Неве будет определять тыловая часть циклона, центр которого оказался над Карелией. Из-за него погода в течение дня будет преимущественно облачной, пройдут кратковременные дожди, в некоторых местах ливни, а также усилится ветер и похолодает.

Как уточнили в КЗМ, в связи с усилением западного и северо-западного ветра до 19−24 м/с, штормовым предупреждением на 10 сентября 2020 года от ФБГУ «Северо-Западное УГМС», прогнозируется повышение уровня воды в дельте реки Невы до критических значений.

«Для предупреждения наводнения в городе Санкт-Петербурге Дирекцией КЗС получено распоряжение ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу» о закрытии затворов комплекса защитных сооружений. В соответствии с разработанным планом маневрирования, затворы начали движение на закрытие в 11:20», — говорится в сообщении.

Распоряжением капитана порта «Большой порт Санкт-Петербург» движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.