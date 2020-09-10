Киев, 10 сентября, 2020, 11:55 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают совместную инспекцию позиций украинских военных в т.н. «серой зоне» у поселка Шумы, которая должна состояться сегодня, 10 сентября, во второй половине дня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

Представители «партии войны» открыто заявляют о необходимости сорвать инспекцию, а некоторые даже открыто призывают уничтожить «врагов», которые появятся на позициях.

«Противник поднял над районом «инспекции» в Шумах беспилотные разведчики, а также выдвинул на передовые позиции группу наблюдателей и снайперов… Провести «инспекцию» ОБСЕ может одними беспилотниками. Однако противник имеет цель заснять посещение украинских позиций военными РФ. Очевидно, россияне проводят политическую операцию, их цель — демонстрация давления, превосходства», — заявил военный эксперт Юрий Бутусов.

Он же «намекает», что для инспекторов никаких гарантий безопасности при продвижении по передовым позициям ВСУ быть не может, поскольку это район «с плотным минированием, минные поля и наши, и противника перемешались за долгие годы».

«Ситуация напряженная, и пока не ясно — где приказ на посещение наших позиций противником, кем он подписан и кто из командования берет на себя ответственность за эту акцию», — подчеркнул Бутусов.

Сегодня же активисты т.н. «движения сопротивления капитуляции» анонсировали масштабную акцию протеста возле госдачи президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.

«Совместная с оккупантами инспекция позиций ВСУ — преступление против государства и сдача национальных интересов… это шаги к уничтожению нашей независимости. Капитуляции надо остановить здесь и сейчас», — говорится в анонсе акции.

ИА REGNUM напоминает, что продолжающееся с 27 июля перемирие в Донбассе оказалось под вопросом после того, как вопреки договоренностям украинская армия начала возводить укрепления в районе поселка Шумы в т.н. «серой зоне». Власти ДНР предупредили, что считают себя вправе атаковать эти позиции, и дали украинской стороне некоторое время на их демонтаж.

Накануне, 9 сентября, внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, посвященное именно этой проблеме. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании, причем офисом президента отдельно было заявлено, что украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.