Москва, 10 сентября, 2020, 10:28 — ИА Регнум. На рынке нефти произошел отскок — нефть марки Brent реализовала локальный разворот на минимумах в области $39,30 за баррель и в моменте превышала отметку $41 на эмоциональной ликвидации коротких позиций, накопленных с последней недели августа. Однако к закрытию котировки обосновались в районе $40,55, не сумев удержаться на достигнутых высотах, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Коррекцию в сырьевом сегменте повлекло восстановление акций Уолл-стрит, которое запустило рост мировых площадок в целом, одновременно надавив на защитный доллар. Это создало благоприятные условия для отскока Brent, который скрасил краткосрочную техническую картину на рынке черного золота.

При этом трейдеры не смогли проигнорировать неоднозначные отраслевые сигналы, которые пришли из США. Американский институт нефти рапортовал о росте запасов сырой нефти на прошлой неделе почти на 3 млн баррелей.

Впрочем, запасы бензина упали без малого на 7 млн баррелей, показав, что спрос остается неплохим, несмотря на завершение сезона вождения в стране.

В более широкой перспективе риски на рынке черного золота сохраняются, особенно на фоне продолжающегося демпинга со стороны Саудовской Аравии.

Более того, текущее восстановление в акциях и сегменте рисковых активов в целом выглядит хрупким, и в любой момент может смениться новыми продажами, которые утянут за собой нефть, которая чувствительно реагирует на изменения в настроениях инвесторов.

В ближайшей перспективе главная задача нефтяных фьючерсов состоит в том, чтобы удержаться над уровнем $40. В противном случае Brent снова нарушит целостность 100-дневной скользящей средней, которая рискует превратиться в сопротивление», — считает эксперт.

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