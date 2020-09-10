Джакарта, 10 сентября, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди затронула три основные темы на министерской встрече глав МИД стан Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китая, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Cn.nhandan.org.vn АСЕАН

Ретно Марсуди отметила важность сотрудничества в области здравоохранения.

«В краткосрочной перспективе важно сотрудничество в разработке и закупке вакцин. Ожидается, что Китай и АСЕАН будут сотрудничать, чтобы обеспечить равный доступ к безопасной и недорогой вакцине для всех», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Вторая тема — это сотрудничество между странами АСЕАН и Китаем для восстановления экономики.

Отметим, что в течение второго квартала 2020 года товарооборот между АСЕАН и Китаем вырос на 5,6% и достиг 300 млрд долларов США.

Кроме того, Индонезия также подчеркнула важность сотрудничества в сфере онлайн-торговли.

Глава МИД Индонезии также ещё раз напомнила об ответственности каждой стороны за поддержание мира и стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Мьянма является домом для мусульманского населения рохинджа, которые с 2017 года были вынуждены бежать из штата Ракхайн, чтобы избежать насилия со стороны военных.