Дамаск, 9 сентября, 2020, 23:11 — ИА Регнум. Боевые самолёты ВКС России нанесли серию авиаударов по лагерю боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 9 сентября агентство «Русская весна» со ссылкой на неназванный военный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, лагерь группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором находилось более 150 боевиков, был обнаружен воздушной разведкой в районе селения Ашхани-Тахтани в зоне деэскалации «Идлиб».

Во второй половине дня 9 сентября российские боевые самолёты нанесли несколько авиаударов, в результате которых было уничтожено до 80 террористов и шесть единиц автотранспорта.

По предварительным данным, под авиаудар также попали семь полевых командиров, факт ликвидации которых на данный момент уточняется.