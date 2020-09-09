Вашингтон, 9 сентября, 2020, 20:56 — ИА Регнум. Американские власти по-прежнему рассчитывают получить вакцину от коронавируса к концу года, несмотря на приостановку её разработки фирмой AstraZeneca. Об этом сообщила 9 сентября пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

New York National Guard Медицинские работники берут мазки для проверки на наличие коронавирусной инфекции. Нью-Рошелл, штат Нью-Йорк

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Ранее сегодня британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о приостановлении третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса в Соединённых Штатах в связи с появлением нежелательных побочных реакций у одного из участников исследования.

В Оксфордском университете, который участвует в разработке вакцины, заявили, что приостановка испытаний является «рутинной процедурой», применяемой каждый раз, когда при исследовании обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание.

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