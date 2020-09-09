Брюссель, 9 сентября, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «очень обеспокоена» заявлениями британского правительства о возможном нарушении соглашения по Brexit, 9 августа сообщает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Это нарушит международное право и подорвет доверие. Pacta sunt servanda («Соглашение должно сохраняться», лат. — прим. ИА REGNUM) — это основа будущих процветающих отношений» , — написала фон дер Ляйен в Twitter.

Ранее правительство Бориса Джонсона представило законопроект, согласно которому определенные положения внутреннего законодательства «должны иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международными законами».

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