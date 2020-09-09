Москва, 9 сентября, 2020, 18:52 — ИА Регнум. В России наблюдается рост количества коррупционных преступлений, нанёсших крупный ущерб. Об этом заявил 9 сентября генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

«С каждым годом регистрируется больше преступлений коррупционной направленности, совершённых в крупном или особо крупном размере либо причинивших особо крупный ущерб», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

Генпрокурор также отметил, что всё чаще в России пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ.

В то же время Краснов подчеркнул, что эту тенденцию не следует трактовать исключительно как ухудшение ситуации с коррупционной преступностью и усиление тяжести последствий преступных деяний.

По его словам, в большей степени это «свидетельствует о выработке правильных ориентиров у правоохранительных органов на выявление более опасных посягательств».