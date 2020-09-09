Санкт-Петербург, 9 сентября, 2020, 18:49 — ИА Регнум. Мариинская больница в центре Санкт-Петербурга на одни сутки приостановила прием плановых пациентов и по линии скорой медицинской помощи из-за проверки Роспотребнадзора. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе медучреждения, в настоящий момент ни о какой вспышке коронавирусной инфекции речь не идет.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинская больница

По словам собеседника агентства, в медицинском учреждении Роспотребнадзором и комитетом по здравоохранению была проведена проверка, однако о ее результатах больнице неизвестно.

«В настоящий момент у нас нет предписания на руках, принято решение на сутки временно не принимать плановых пациентов и по «скорой», — пояснил собеседник агентства.

Закроется ли больница на карантин или нет, станет известно в ближайшее время.

Напомним, Мариинская больница начала принимать пациентов с COVID-19 с 26 апреля, развернув для них более 600 коек. А с 27 июля больница постепенно вернулась к штатному режиму работы в качестве неинфекционного стационара.