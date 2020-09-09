Кстово, Нижегородская область, 9 сентября, 2020, 18:29 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети активно обсуждают одну из дорог в Нижегородской области, ремонт которой выполнен странным способом. Фотографии «ремонта» опубликованы в сообществе в одной из социальных сетей «Типичный Нижний Новгород».

Скриншот из паблика «Типичный Нижний Новгород» социально сети «ВКонтакте» Яма заваленная сапогами

На фотографиях видно, что придорожная яма забросана старыми, либо кирзовыми, либо резиновыми сапогами. Указана метка населенного пункта — Кстово.

По информации МКУ «Дороги Кстовского муниципального района», дорога, которая находится в промзоне вблизи города Кстово, в реестре муниципального городского имущества не числится и является подъездным путем к промышленным предприятиям, сообщает nn.ru. Также этот участок не входит в состав городской улично-дорожной сети. Информацией о лицах, которые осуществили сброс старой обуви, предприятие не располагает.

Планируется, что склад старых сапог будет убран предприятием, отвечающим за ликвидацию несанкционированных свалок.

Как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года жители Астрахани заметили, что дорогу на улице Тренева «отремонтировали» фрагментами кладбищенских надгробий. Прокуратура провела проверку по данному факту, в ходе которой выяснилось — МБУ г. Астрахани «Чистый город» действительно при подсыпке дороги по улице Тренева использовало материалы, полученные при уборке городских кладбищ. Это является нарушением законодательства — подобные отходы подлежат утилизации способами, безопасными для окружающей среды.

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