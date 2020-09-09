Москва, 9 сентября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Итог работы адвоката ЭльманаПашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».

Оноре Домье. Люди правосудия

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Об этом пишет 9 сентября «Московский комсомолец».

Ефремов «Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое».

Он добавил, что не рад, что Пашаев продолжает заниматься его делом, а предложение Пашаева подать апелляцию по почте и в последний день кажется Ефремову странным и рискованным.

Ефремов «Спросите у супруги, почему ко мне не пришел другой адвокат? Я доверяю только жене. Пашаев говорит, что это она его послала якобы. Так ли это? Связи с ней нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинительный приговор Ефремову о восьми годах колонии общего режима Пресненский суд Москвы огласил накануне, 8 сентября. Ефремова заключили под стражу и отправили в СИЗО №5 («Водник»).