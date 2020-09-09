Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»
Москва, 9 сентября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Итог работы адвоката ЭльманаПашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».
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Об этом пишет 9 сентября «Московский комсомолец».
Он добавил, что не рад, что Пашаев продолжает заниматься его делом, а предложение Пашаева подать апелляцию по почте и в последний день кажется Ефремову странным и рискованным.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинительный приговор Ефремову о восьми годах колонии общего режима Пресненский суд Москвы огласил накануне, 8 сентября. Ефремова заключили под стражу и отправили в СИЗО №5 («Водник»).