Санкт-Петербург, 9 сентября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Финский национальный перевозчик Finnair отменил все рейсы в Санкт-Петербург в октябре 2020 года, причиной тому стала пандемия коронавируса. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Пулково

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После того как правительство Финляндии приняло в сентябре решение не открывать внешние границы из-за пандемии коронавируса, авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Санкт-Петербург в октябре 2020 года.

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«Запуск полётов, запланированный на октябрь, в такие города, как Берген, Барселона, Мадрид, Санкт-Петербург и Штутгарт, будет отложен, как и внутренние направления, Турку и Тампере», — говорится в сообщении.

Добавим, по данным издания, из-за сокращения рейсов финская авиакомпания приняла решение часть штата сократить, а часть перевести на новых график.