Белград, 9 сентября, 2020, 17:21 — ИА Регнум. Соглашение, подписанное в Вашингтоне между Белградом и Приштиной, является экономическим только на словах — на самом деле, речь идет о настоящем политическом договоре. Об этом ИА REGNUM заявил профессор политологии из Белграда Срджан Перишич.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«От этого соглашения больше всего выиграли США, которые стали уходить с Балкан еще в 2008 году. Тогда албанские сепаратисты провозгласили независимость Косово, и Америка считала, что дело сделано. Но начался экономический кризис, которому предшествовала краткосрочная российско-грузинская война. С этого момента доминирование США в международной политике начало слабеть», — полагает Перишич.

По мнению политолога, в последние 12 лет США делали попытки сохранить доминирующее положение на мировой арене и отрицали тот факт, что их страна уже не единственный центр влияния в мире. Многие дела они передали в руки ЕС, напомнил он. Тем не менее, Евросоюз также утопал во всеобщем кризисе (финансовом, миграционном, политическом), продолжил Перишич.

«Это видно и на примере Косово. Евросоюзу не удалось убедить Сербию признать независимость своего южного края. За это время Россия вернулась на международную сцену как государство, с которым нужно считаться, когда речь идет об экономике, политике или военной сфере. Китай впервые пришел в Европу и на Балканы со своей экономикой. Мир стал меняться», — рассказал сербский политолог.

Эти изменения на мировой арене за последние 12 лет шли на руку Сербии, считает Перишич. Россия на международных площадках последовательно заступалась за Сербию, в 2015 году началось сотрудничество Белграда и Москвы в военной области, напомнил он.

Поэтому, полагает политолог, любые срочные решения косовского вопроса, которые навязывали ЕС и США, не соответствовали интересам Белграда — время было на его стороне.

«Так что вашингтонское соглашение принесло сербской геополитике только вред. Оно плотно вовлекло Сербию в сферу влияния США, хотя страна незадолго до этого стала выходить из этой сферы, частично из-за внутриамериканского кризиса, частично из-за искренней помощи России», — заявил Перишич.

По словам эксперта, возврат в американскую сферу влияния начался в прошлом году — тогда Белград стал отдаляться от Москвы. Он отказался от ключевой военной сделки — покупки С-400, напомнил Перишич.

«В это время была придумана и шпионская афера: российский дипломат, который уже не находился в Сербии, был обвинен в том, что во время своей работы в посольстве РФ в Белграде пытался купить информацию у отставного сербского офицера. В июле этого года в сербских СМИ началась настоящая антироссийская истерия. Москву обвинили в организации демонстраций в Белграде. В политическом смысле сербское руководство стало дистанцироваться от Москвы. Подписанное в Вашингтоне соглашение является вершиной этого процесса. Это доказывает и пункт соглашения, в котором говорится о том, что Сербия должна диверсифицировать источники своего энергоснабжения», — рассказал эксперт.

По его мнению, это значит, что Сербия должна согласиться со строительством всех будущих трубопроводов под американским контролем. К тому же, добавил он, Израиль заявляет об освоении газа в Средиземном море, который он планирует экспортировать в Европу через территорию Балкан. «За этим проектом стоят США», — полагает Перишич.

При этом политолог подчеркнул, что единственный нерешенный вопрос — это до какой степени Белград отвернется от Москвы. «Сербский народ против этого», — заявил он.

Срджан Перишич считает, что вашингтонское соглашение невыгодно для Сербии и в той части, которая напрямую касается Косово и Метохии.

«Хотя в соглашении это нигде не упоминается напрямую, США теперь имеют возможность лоббировать вступление сепаратистского Косово в Интерпол, ЮНЕСКО и другие международные организации. По истечении одного года у Приштины в ООН будет уже достаточно стран, которые поддержат ее вступление в эту организацию. Белград промолчит. Также Приштина не взяла на себя обязанность не лоббировать признание собственной независимости среди тех стран, которые до сих пор ее не признали. Она спокойно может этим заниматься. Так что по всей видимости будет волна новых признаний Косово. Сербия тем временем обязалась не лоббировать отмену его признания», — пояснил политолог.

Он добавил, что США в течение года могут убедить достаточное количество государств-членов ООН в том, что Приштина может получить статус государства-наблюдателя в этой международной организации, а это устроит сепаратистов.

Перишич также подчеркнул, что переговоры Белграда и Приштины, которые ведутся под эгидой Евросоюза, также ведут к подписанию «всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений».

«И тут Евросоюз работает быстро и в ущерб Сербии. Всеобъемлющее соглашение не будет содержать формулировку о взаимном признании, но де-факто он будет этого подразумевать. Это соглашение подпишут два государства», — подытожил Срджан Перишич.