Курск, 9 сентября, 2020, 17:12 — ИА Регнум. В Солнцевском районе Курской области 57-летнему учителю физкультуры вынесли приговор за сексуальную связь с 14-летней школьницей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе районного суда.

(сс) succo Суд

В деле насчитывалось 11 эпизодов по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и восемь эпизодов по статье «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Учитель вступал в половую связь с девочкой с августа 2019 года по февраль 2020 года. Свою вину он признал полностью.

«В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учел признание вины в совершении преступлений, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также положительные характеристики подсудимого по месту жительства и прежней работы, его поощрения в виде почетных грамот и благодарственных писем», — говорится в сообщении суда.

При этом в деле нашлись и отягчающие обстоятельства — тот факт, что подсудимый являлся педагогическим работником. Мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении и запретили в течение пяти лет заниматься педагогической деятельность. Потерпевшей он выплатил компенсацию в 200 тысяч рублей.