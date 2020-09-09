Краснодар, 9 сентября, 2020, 15:41 — ИА Регнум. 2,7 тыс. избирательных участков в Краснодарском крае подготовлены к проведению выборов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края. Участки будут работать не только в единый день голосования 13 сентября, но и 11−12 сентября. Решение принято в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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«Это накладывает на нас дополнительную ответственность в организации выборов. Подготовка была начата задолго. На сегодняшний день на Кубани более чем 2,7 тыс. участков уже готовы принять избирателей», — цитирует губернатора Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации края.

В выборах будут задействованы более 32 тыс. членов участковых избирательных комиссий. На данный момент все участковые комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты — избирателей обеспечат масками, одноразовыми перчатками, индивидуальными ручками для заполнения бюллетеня. Голосование будет организовано не только в стационарных участках, но и на придомовой территории, а также на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Краснодарском крае состоится 79 избирательных кампаний различных уровней, в том числе глав сельских поселений и депутатов. В числе самых крупных — выборы губернатора Краснодарского края, депутатов гордумы Краснодара.