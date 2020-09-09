Вашингтон, 9 сентября, 2020, 15:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 26 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 сентября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Коронавирус. Иван Шилов ИА REGNUM

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 26 387 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 6 328 054.

Также сообщается, что за это же время в США 445 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 189 698.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 2 359 111 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Киргизии за последние сутки зарегистрировано 87 новых случаев коронавирусной инфекции.