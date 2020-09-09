Москва, 9 сентября, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Конкретные договорённости по поставкам российской вакцины против коронавируса в Казахстан уже существуют. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 сентября по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Он отметил, что в конце августа этот вопрос обсуждался в Москве с премьер-министром Казахстана Романом Скляром. Уже выработаны общие подходы, есть практически договорённости, в том числе о поставках препарата для клинических испытаний и вакцинации.

«Договоренности по поставкам есть», — сказал Лавров.

Тлеуберди напомнил о меморандуме о гарантированном объёме поставок российской вакцины Казахстану. Он также отметил, что казахстанские специалисты приступают к испытаниям своей вакцины.

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