Москва, 9 сентября, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Ситуации после выборов в Белоруссии и в России разные, так как речь идёт о двух разных странах, поэтому проводить параллели между ними не стоит. Об этом сегодня. 9 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он отметил, что есть Союзное государство, при этом РФ и Белоруссия — «две разные страны, два разных суверенных государства».

«У нас иная политическая культура, у нас иной политический ландшафт и иные политические тенденции, — подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в России также могут произойти события, подобные белорусским. — Поэтому здесь какие-то политические обобщения были бы не верными».

Песков подчеркнул, что Россия с абсолютным уважением относится к политической культуре Белоруссии.

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Напомним, в интервью российским СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае краха Белоруссии подобная ситуация ожидает и Россию. Он также считает, что Россия не сможет справиться в оппозиционными протестами.