Песков не видит смысла сравнивать ситуацию после выборов в Белоруссии и РФ
Москва, 9 сентября, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Ситуации после выборов в Белоруссии и в России разные, так как речь идёт о двух разных странах, поэтому проводить параллели между ними не стоит. Об этом сегодня. 9 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Он отметил, что есть Союзное государство, при этом РФ и Белоруссия — «две разные страны, два разных суверенных государства».
Песков подчеркнул, что Россия с абсолютным уважением относится к политической культуре Белоруссии.
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Напомним, в интервью российским СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае краха Белоруссии подобная ситуация ожидает и Россию. Он также считает, что Россия не сможет справиться в оппозиционными протестами.