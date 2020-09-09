* АУЕ — запрещённая в России организация

Екатеринбург, 9 сентября, 2020, 14:35 — ИА Регнум. В Свердловской области вынесен первый в России приговор по делу экстремистского сообщества АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его огласил Екатеринбургский гарнизонный военный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Цитата х/ф «Джентльмены удачи», реж. Александр Серый, СССР,1971 Отправили осваивать «тюремную романтику»

Под судом оказались супруги Николай и Наталья Б., а также Артём З. Суд признал их виновными в организации экстремистского сообщества, публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности, а также возбуждению ненависти либо вражды. По данным следствия, Николай Б. в ноябре 2011 года, будучи последователем движения «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вместе с неустановленным лицом создал в Оренбурге своё сообщество. В него вошли его супруга и З. Затем вплоть до мая 2018 года он опубликовал в сообществе АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) порядка 30 тысяч материалов, среди которых были и призывающие к экстремизму. Супруга разместила около двух тысяч материалов. Также активно участвовал и З.

Николаю Б. суд назначил семь лет колонии общего режима. З. получил 3 года 9 месяцев колонии, а Наталья Б. — четыре года условно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный Суд России запретил деятельность этого движения. С иском об этом выступил Генпрокурор Игорь Краснов.