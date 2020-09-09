Москва, 9 сентября, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 сентября принимает участие в церемонии вручения премий правительства в области культуры за 2019 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Российская культура многогранна и удивительна. Она содержит в себе сокровища всех народов, которые живут в нашей стране, вместе с тем, постоянно развивается. И она одновременно и высокая, и близкая многим, Традиционная и современная, и, конечно, неотъемлемая часть мировой культуры», — сказал Мишустин в приветственном слове.

По его словам, в этом году премия отметила 12 проектов.