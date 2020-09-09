Москва, 9 сентября, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Германия продолжает «неподобающим образом» реагировать на законные запросы России по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом сегодня, 9 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«У нас накопилось немало вопросов к нашим немецким коллегам по поводу абсолютно неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые мы направляем в Берлин», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

В том числе, по его словам, речь идёт и об официальном запросе Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи в соответствии с имеющимся между двумя странами соглашением.

Лавров добавил, что германская сторона «неделю или даже больше» вообще ничего не отвечала, а на напоминание Москвы реагировала «достаточно высокомерно».

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«Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, законные, легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до мировой общественности», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что руководство Германии блефует, когда заявляет о якобы имеющихся доказательствах причастности российских властей к «отравлению» оппозиционного блогера Алексея Навального.