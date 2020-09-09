ЕС хочет, чтобы Россия ушла дальше на восток, а Тихановская создаёт завесу
Минск, 9 сентября, 2020, 13:55 — ИА Регнум. К словамСветланыТихановской нет и не может быть никакого доверия, всю степень своей «независимости» от Запада она показала сразу после проведения выборов в Белоруссии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 сентября, комментируя обращение Тихановской к гражданам России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Белорусский флаг
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Как сообщалось ранее, бывший кандидат в президенты Белоруссии в своем обращении назвала народы двух стран братскими и отметила, что действия белорусской оппозиции никогда не были направлены против России.
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«К словам Тихановской нет и не может быть никакого доверия. Зачем она всё это нам говорит? Чтобы мы пожалели тех, кто выступает в Белоруссии против Лукашенко? Чтобы Россия согласилась отступить ещё на 500 километров на восток? Или чтобы мы осудили «российскую пропаганду вокруг Белоруссии»?
Она, видимо, всерьёз думает, что в России поверили, что белорусы настолько глупы, что на выборах президента своей страны могли отдать свои голоса персонажу её типа. Пусть разуверится: не поверили!
Степень поддержки, которой накануне выборов пользовался в Белоруссии Александр Лукашенко, в России хорошо известна. Это была и остаётся широкая поддержка.
Насколько другие кандидаты на президентский пост были «независимыми», мы тоже увидели, причём сразу по завершении голосования. Все они полностью зависимы от Европейского союза и США, действуя по указке этих враждебных нашей стране сил.
Одним словом, ставленник Запада в Белоруссии пытается отвлечь наше внимание от главного: Запад ставит своей целью разрушить белорусское государство и оторвать Белоруссию от России, создать ещё один фронт блокады наших внешнеэкономических связей и ещё более приблизить к нам свою военную инфраструктуру. Неужели кто-то будет прислушиваться к увещеваниям этого ставленника?» — отметил Михаил Демурин.