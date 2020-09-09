Минск, 9 сентября, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Из семи членов оппозиционного Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии только один человек остаётся в Минске на свободе — писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе. Всех остальных либо арестовали, либо вынудили бежать за границу.

Иван Шилов ИА REGNUM Осталась Светлана Алексиевич

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Всего в президиум КС входят семь человек — Мария Колесникова, Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Ольга Ковалькова, Павел Латушко и Максим Знак. Утром 9 сентября в минскую квартиру Алексиевич прибыла опергруппа.

Также утром 9 сентября был арестован юрист Максим Знак. До этого были арестованы или вынуждены бежать в Евросоюз остальные члены президиума КС.

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Накануне стало известно о провале операции белорусских спецслужб по высылке Колесниковой на Украину. Её задержали утром 7 сентября в центре Минска неподалёку от здания администрации президента и ночью пытались насильственно выдворить вместе с двумя коллегами по КС через белорусско-украинскую границу.

Координационный совет по трансферу власти в Белоруссии был создан в середине августа по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. В обмен на свободу она была вынуждена выступить с видеообращением к гражданам, в котором призвала прекратить уличные протестные манифестации. Её муж незаконно арестован и содержится в минском СИЗО МВД. После этого Тихановской разрешили уехать в Литву.

Недавно в Польшу уехали Павел Латушко, которого вывез польский посол, а также Ольга Ковалькова, которую доставили к польской границе из изолятора, где она должна была отбывать 15 суток ареста за организацию «массовых беспорядков».

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