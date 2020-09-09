Москва, 9 сентября, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Рубль 9 сентября перешел в коррекционное наступление против ведущих валют под влиянием технических факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Курсу евро по крайней мере с первой попытки не поддался рубеж в 90 руб., который до этого трижды служил разворотным уровнем в предыдущие периоды ослабления нацвалюты.

Подспорьем для оптимистов в рубле сегодня выступило восстановление цен на рынке энергоносителей к психологическому уровню $40. по сорту Brent после пяти дней снижения до этого.

К полудню курс доллара снижается на 0,45% до 75,95 руб., курс евро — на 0,55% до 89,40 руб. Техническая картина пока не позволяет говорить об окончании импульса их роста.

До конца дня ситуация может не претерпеть значительных изменений. Более показательным с точки зрения краткосрочных перспектив будут исход торгов 10 и 11 сентября.

К этому моменту будет известно о новых оценках запасов бензина и сырой нефти от минэнерго США, а также заявок на получение пособий по безработице и динамики потребительских цен в этой стране.

Сейчас на фоне приостановки испытаний вакцины против коронавируса от AstraZeneca, которую ВОЗ назвала наиболее перспективной в мире, настроения на мировых рынках остаются в подвешенном состоянии.

Республиканцы и демократы по-прежнему далеки от достижения согласия в отношении нового пакета стимулов. Против сохранения оптимизма играет исторически слабый сентябрь и приближающиеся в США выборы президента, что традиционно настраивает инвесторов на более осторожный лад.

В этом отношении усиление инфляции завтра, может стать дополнительным поводом для продаж рисковых активов.

В отношении рубля перспективы выглядят неблагоприятно. Цены на нефть могут продолжить снижение по причине сокращения загрузки НПЗ в преддверии отопительного сезона.

Последние данные указывают на торможение процесса сокращения избыточных коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в мире. Не сходит с повестки дня и санкционная тематика. В Палате представителей Конгресса США призвали Трампа расследовать приписываемое отравление Алексея Навального и предложили ввести новые санкции.

Президент США заявил, что поддержал бы остановку реализации Северного потока — 2 из-за этой ситуации. Внутренний драйвер в виде монетарной политики Банка России не оказывает поддержки рублю.

Из выступления председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной следовало, что у Банка России сохраняется потенциал снижения ключевой ставки, но он намерен оценивать целесообразность этого шага. Накануне на рынке ОФЗ превалировали продажи», — пояснил эксперт.

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