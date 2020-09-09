Минск, 9 сентября, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Белорусская оппозиция не смогла организовать массовые забастовки на заводах республики, и все они в настоящее время работают. Об этом 9 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

По словам белорусского лидера, оппозиции удалось «задурить мозги» отдельным людям своими призывами к забастовкам, однако в итоге ни один завод не остановился.

«Сейчас все работают. Не было такого, что забастовали заводы», — также заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, писательница и известная русофобка Светлана Алексиевич заявила, что не собирается покидать республику.