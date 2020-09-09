Москва, 9 сентября, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Вопрос о слиянии с Белоруссией в одно государство или её поглощения Россией не стоит на повестке дня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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»Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь», — сказал Песков в ответ на вопрос о подобном развитии событий.

По его словам, данный вопрос также отсутствует и в рамках предстоящего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, поскольку этот визит важен в контексте событий, происходящих на белорусской территории.