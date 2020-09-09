Москва, 9 сентября, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Конкретные причины приостановки разработки вакцины от коронавируса в США компанией AstraZeneca пока не названы, однако есть информация о поражении спинного мозга у одного из добровольцев. Такой побочный эффект может быть связан с тем, что доброволец мог быть привит, уже будучи заражённым другим заболеванием. Об этом 9 сентября заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

Torange.biz Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

"Риски есть всегда. Хочу подчеркнуть, что я бы не назвал уже этих людей здоровыми добровольцами, по крайней мере столь здоровыми, как и те, которые были на первом этапе… теперь это уже довольно неопределённый круг лиц, и вполне вероятно, что они уже чем-то болели. И из моего врачебного опыта, демиелинизирующие заболевания (разрушающие миелин белого вещества — прим.), могут провоцироваться попутными простудными заболеваниями, вирусными в том числе. И, конечно, вакцинацией», — заявил Жемчугов.

Ранее британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о приостановлении третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса в США из-за появления побочного эффекта у одного из пациентов. В настоящее время в стране проводятся еще два испытания потенциальных вакцин от компаний Pfizer и Moderna.